Kyrie: "Yaptığından fazlasını yapabileceğini düşünen adamlar var"

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Kyrie Irving, Boston'da şimdiye dek "zorlayıcı bir yıl" geçtiğini söyledi.Irving, genç takım arkadaşlarının baş antrenör Brad Stevens'ın sisteminde bir şeyleri geride tuttuğunu hissettiğini belirtti.NBA All-Star tatilinde Celtics yıldızı Irving, mevcut sezonun takım için "zorlu bir yıl" olduğunu açıkça kabul etti.Irving, ESPN'den Rachel Nichols'a yaptığı açıklamada,şeklinde konuştu.Celtics (37-21), bu sezon şu ana kadar beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.