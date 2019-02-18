Kyrie: "Yaptığından fazlasını yapabileceğini düşünen adamlar var"

Kyrie Irving, Boston'da şimdiye dek "zorlayıcı bir yıl" geçtiğini söyledi.
Irving, genç takım arkadaşlarının baş antrenör Brad Stevens'ın sisteminde bir şeyleri geride tuttuğunu hissettiğini belirtti.
NBA All-Star tatilinde Celtics yıldızı Irving, mevcut sezonun takım için "zorlu bir yıl" olduğunu açıkça kabul etti.
Irving, ESPN'den Rachel Nichols'a yaptığı açıklamada, "Temel olarak soyunma odamızda, yaptıklarından çok daha fazlasını yapabildiklerini düşünen bir sürü genç adam var. Sorun değil, ancak göstermeniz gereken bir olgunluk ve her gün sergilemeniz gereken bir profesyonellik var. Büyük oyuncuların yaptıkları budur."
şeklinde konuştu.
Celtics (37-21), bu sezon şu ana kadar beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.