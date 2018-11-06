Kyrie: "Yaptığı saçmaydı, ben de topu fırlattım"

"KİM BUNDAN RAHATSIZ OLMAZ?"

"SAYGISIZLIK ETMEK İSTEMEDİM"

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Jamal Murray'nin dün gece kariyer rekorunu kırdığı 48 sayıyı bulduğu Denver Nuggets - Boston Celtics karşılaşmasının son saniyelerinde, 115-107 sona erecek maçın sonucu belliyken 50 sayıyı geçmek için yolladığı üçlük denemesi, Kyrie Irving'in hiç hoşuna gitmedi.Karşılaşmanın bitmesine saniyeler kala topu elinde bulunduran Murray, Denver'ın kazanacağı kesin olan anda 50 sayıyı geçebilmek için bir üçlük yolladı ve atış başarılı olmayınca, seken topu alan Kyrie bu duruma sinirlenip topu tribünlere fırlattı.Kyrie, karşılaşmadan sonra muhabirlere şu açıklamaları yaptı:Murray ise mevzu bahis olan son şutuyla ilgili saygısızlık yapmak istemediğini, sadece 50 sayıyı geçmek istediğini belirtti:Murray, karşılaşmada 30 şut denemesinin 19'unda isabet bulmuştu.