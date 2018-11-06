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Kyrie: "Yaptığı saçmaydı, ben de topu fırlattım"

Jamal Murray'nin dün gece kariyer rekorunu kırdığı 48 sayıyı bulduğu Denver Nuggets - Boston Celtics karşılaşmasının son saniyelerinde, 115-107 sona erecek maçın sonucu belliyken 50 sayıyı geçmek için yolladığı üçlük denemesi, Kyrie Irving'in hiç hoşuna gitmedi.

Jamal Murray'nin dün gece kariyer rekorunu kırdığı 48 sayıyı bulduğu Denver Nuggets - Boston Celtics karşılaşmasının son saniyelerinde, 115-107 sona erecek maçın sonucu belliyken 50 sayıyı geçmek için yolladığı üçlük denemesi, Kyrie Irving'in hiç hoşuna gitmedi.

Karşılaşmanın bitmesine saniyeler kala topu elinde bulunduran Murray, Denver'ın kazanacağı kesin olan anda 50 sayıyı geçebilmek için bir üçlük yolladı ve atış başarılı olmayınca, seken topu alan Kyrie bu duruma sinirlenip topu tribünlere fırlattı.

"KİM BUNDAN RAHATSIZ OLMAZ?"

Kyrie, karşılaşmadan sonra muhabirlere şu açıklamaları yaptı:

"Hangi rekabetçi bundan rahatsız olmaz? Eğer faul yapsaydık serbest atışlarını kullanabilirdi ve bunu anlardım. Bunu büyütmek istemiyorum. Tabii maçta da sinirlenmiştim, fakat şu anda sakin olup önümüze bakma vakti."

"48 sayısından ötürü onu kutlarım. Bize karşı çok güzel bir şekilde bu başarıya ulaştı. Savunmamızın daha iyi olması gerekiyor, özellikle de ikili oyunda öyle bir oyuncuya karşı. Bu gece kendisi asıl endişemizdi ve bazı anlarda zor şut ve turnikeler atarak bize bunu ödetti. Ama öyle saçma bir hareketten sonra o top, tribünlere gitmeyi hakediyordu. Ben de topu kalabalığa attım."

"SAYGISIZLIK ETMEK İSTEMEDİM"

Murray ise mevzu bahis olan son şutuyla ilgili saygısızlık yapmak istemediğini, sadece 50 sayıyı geçmek istediğini belirtti:

"Sanırım duygularıma yenildim, normalde olduğu gibi. Boston organizasyonuna ve taraftarlarına o şutumla saygısızlık etmek istemedim. Yalnızca aklımda 50 sayıya ulaşmak vardı, ve sanırım herkes yapmaya çalıştığım şeyi az da olsa anlamıştı. Gerçekten amacım saygısızlık etmek değildi. O takımın yarısını tanıyorum, o yüzden darılmak yok."

Murray, karşılaşmada 30 şut denemesinin 19'unda isabet bulmuştu.




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Jamal Murray'nin dün gece kariyer rekorunu kırdığı 48 sayıyı bulduğu Denver Nuggets - Boston Celtics karşılaşmasının son saniyelerinde, 115-107 sona erecek maçın sonucu belliyken 50 sayıyı geçmek için yolladığı üçlük denemesi, Kyrie Irving'in hiç hoşuna gitmedi.
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