Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving, eski takımı Brooklyn Nets'te oynadığı dönemde "olup bitenleri kabullenerek, önüne bakmak istediğini" söyledi.



Bir sene önce takas edildiğinden bu yana dün gece Brooklyn'de ilk maçını oynayan Irving, Nets'ten takas talebinde bulunmasındaki motivasyonun "iç huzuruna kavuşarak, gelişebileceği bir yere gitme zamanının geldiğini düşünmesi" olduğunu söyledi.



Irving, 36 sayı kaydederek Mavericks'i Barclays Center'da Nets karşısında 119-107 galibiyete taşıdığı karşılaşma sonrası, basın konferansında konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Artık kendi iç huzuruma kavuşmanın ve gelişebileceğim bir yere gitme zamanının geldiğini düşünmüştüm. Ayrıca basketbolla alakasız olan, medyada arkamdan konuşulması gibi durumlarla da uğraşmak istemediğim bir yere gitmek istiyordum.



Bunlar birine bir insan olarak nasıl davrandığınızla bağlantılı şeyler. Burada kaldığım sürede birçok şey öğrendim. Ama artık bunları kabullendim ve yalnızca önüme bakmak istiyorum."



"ŞU OLSAYDI, BU OLSAYDI..."



Nets, Irving ve Kevin Durant'in takımda geçirdiği üç buçuk senede yalnızca tek bir playoff serisi kazanabilmiş, 2021'deki Doğu Konferansı yarı finalinde nihai şampiyon Milwaukee Bucks'ı yenmeye çok yaklaşmış; bu seride James Harden sakat dizine rağmen oynarken, Irving ise ayak bileği burkulması sebebiyle birçok maçta forma giyememişti:



"Her şey tamamen farklı olabilirdi. Geçmişe baktığınızda birçok şey yolunda da gidebilirdi. Mesela Bucks'a karşı sakatlanmasaydım takas ister miydim? Eğer KD'nin ayağı üçlük çizgisinde olmasaydı burada farklı bir mirastan mı bahsederdik? Ya da James takasını istemeseydi? Umarım tüm bu 'Böyle olsaydı, şöyle olsaydı' gibi soruları bu geceden sonra bir kenara bırakıp önümüze bakabiliriz ve ben de Dallas'ta kariyerimin ikinci şampiyonluğunu kovalayabilirim."



Irving bu sezon 29 maçta 25.5 sayı, 5.4 asist ve 5.0 ribaund ortalamaları yakaladı.



