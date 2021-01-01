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Kyrie ve Harden, bu geceki 5. maçta yoklar!

Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in bu gece Milwaukee Bucks'a karşı oynanan Doğu yarı finallerinin 5. maçında sağ ayak bileği burkulmasından ötürü forma giyemeyeceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in bu gece Milwaukee Bucks'a karşı oynanan Doğu yarı finallerinin 5. maçında sağ ayak bileği burkulmasından ötürü forma giyemeyeceğini duyurdu.

Irving'e MR çekildiği belirtilirken, başantrenör Steve Nash, yıldız oyuncunun Doğu Konferansı yarı finallerinde tekrar oynayıp oynamayacağı hakkında "hiçbir fikrinin olmadığını" söyledi.

Kyrie dışında ayrıca James Harden'ın da 5. maçtan kadro dışı olacağı açıklandı. Harden, serinin 1. maçının ilk 43 saniyesinde hamstring sakatlığı geçirdiğinden beri hiçbir maçta forma giyememişti.

Irving ve Harden'ın yokluğunda takımı adına sahadaki sağlıklı tek süperstar olacak olan Kevin Durant, Brooklyn'in 5. maçında daha da büyük bir rolü olacağının bilincinde olduğunu şu şekilde açıkladı:

"Her gece sahada nasıl oynayacaksam öyle oynayacağımı düşünüyorum."

Brooklyn ve Milwaukee, 5. maça seride 2-2 eşit olarak giriyor olacaklar.


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