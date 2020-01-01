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Kyrie ve Durant'in yeni lakabı: "7-11"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, kendisi ve yakın arkadaşı Kevin Durant'in yeni lakabını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, kendisi ve yakın arkadaşı Kevin Durant'in yeni lakabını duyurdu.

Irving, Basketball News'ten Ethan Fuller'a ikilinin yeni lakabının "7-11" olduğunu söyledi:

"Bu yeni bir gösteri. Burada elimizdeki parçalarla yapılanarak önümüze bakmak açısından yeni bir başlangıç yapıyoruz ve buna 7-11 de dahil. Yani biz buyuz."

Irving ve Durant, Nets ile ilk hazırlık maçlarında parlamış ve Washington Wizards'a karşı 119-114'lük galibiyette, toplamda 33 sayı (sırasıyla 18 ve 15) kaydetmişlerdi.


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