Kyrie ve Durant'in yeni lakabı: "7-11"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, kendisi ve yakın arkadaşı Kevin Durant'in yeni lakabını duyurdu.



Irving, Basketball News'ten Ethan Fuller'a ikilinin yeni lakabının "7-11" olduğunu söyledi:



"Bu yeni bir gösteri. Burada elimizdeki parçalarla yapılanarak önümüze bakmak açısından yeni bir başlangıç yapıyoruz ve buna 7-11 de dahil. Yani biz buyuz."



Irving ve Durant, Nets ile ilk hazırlık maçlarında parlamış ve Washington Wizards'a karşı 119-114'lük galibiyette, toplamda 33 sayı (sırasıyla 18 ve 15) kaydetmişlerdi.



