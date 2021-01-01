Kyrie ve Durant son altı saniyede iki şut kaçırınca, Nets kaybetti!

Brooklyn Nets süperstarları Kyrie Irving ve Kevin Durant, dün gece Washington Wizards'a karşı oynanan maçı kazandırmak adına denedikleri iki şutu da kaçırdılar.



Wizards yıldızı Bradley Beal, 27 sayı ve 10 ribaund ile oynayıp 14.9 saniye kala Thomas Bryant'ın smaçına asist yaparak, Wizards'ı dün gece Nets karşısında 123-122 galibiyete taşıdı.



Irving ve Durant son altı saniyede iki şut kaçırarak, ikilinin birlikte oynadığı ilk sezonda, Nets'in 3-4 geriye düşmesine engel olamadılar.



Karşılaşmada 30 sayı ve 10 asist kaydeden Kyrie, şunları söyledi:



"Her şey zaman alıyor ve hiçbir şey bir gecede toparlanmayacak, zaten öyle olmasını da beklemiyorum ve altı maçta veya ne kadar maç oynarsak oynayalım, hayal kırıklığına uğramayacağım. Normal sezonun amacı gelişmeyi sürdürmek ve playofflarda 16 galibiyet almak için hazırlanmak."



28 sayı, 11 ribaund ve yedi asistle oynayan ancak aynı zamanda Nets'in 20 top kaybından 6'sını kaydeden (23 Washington sayısına dönüşen) ulaşan Durant ise, şöyle konuştu:



"İki veya üç tane sorun değil, ancak altı tane benim için çok fazla."



Irving'in kaçırdığı üçlük sonrası Nets'in ribaundu alışı ve 1.5 saniye kala Durant'in attığı şutu kaçırışı ise, şu şekildeydi:



