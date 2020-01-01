Kyrie ve Bradley, konuşmaya çekinen oyuncuların sesi oldular!

Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving ve Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley'in koalisyonu, oyuncuların endişelerini dile getiriyor.



NBA'in Orlando'daki sezonu yeniden başlatma planının daha fazla incelenmesini sağlayan koalisyon, ESPN'e düşünce süreçlerini ve motivasyonlarını belirten bir açıklama yaptı.



Koalisyona Irving ve Bradley'nin başkanlık ettiği ve amaçlarının, endişelerini açıkça dile getirmeleri durumunda gelecek tepkiden korkan oyuncuların sesi olmak olduğunu belirttikleri söylendi. Oyuncu koalisyonunun, sosyal adalet reformunda tüm lig seçmenlerinden kaynak ve fikir yatırımı gibi endişeleri sürdürmek istedikleri kaydedildi.



Irving ve Bradley, Pazartesi günü 40 oyuncunun, geçtiğimiz Cuma günü ise 100'e yakın oyuncunun yer aldığı bir görüşmenin organizatörleri arasındalardı.



"HALA KULLANILIYOR VE ÖLDÜRÜLÜYORUZ!"



ESPN'e oyuncu koalisyonu liderleri tarafından paylaşılan bir açıklamada, grup kendisini NBA oyuncularını ve lig yapısının sınırlarının çok ötesinde bir araya getirmeye çalışan bir hareket olarak nitelendirdi:



"Biz normalde rakip olarak gösterilen, ancak bu belirsiz zamanda bir arada durduğumuzdan ve dürüstlük talep ettiğimizden emin olmak için ego ve farklılıklarımızı bir kenara koyan farklı ekip ve sektörlerden bir grup erkek ve kadınlarız.



Yerli Afrikalı-Karayipli erkek ve kadınlar dünyaya eğlendiriyorlar, biz de seslerimizi ve platformlarımızı olumlu değişim ve gerçekler için kullanmaya devam edeceğiz.



Tarihte gerçekten bir kollektif topluluk olarak bir araya gelebileceğimiz ve bir grup olarak hareket edebileceğimiz bir noktadayız. Tüm insanlara ihtiyacımız var ve dayanışma içinde beraber olacağız.



500 yıldan fazla bir süredir sistematik olarak hedeflenen ve ezilen bir toplum olarak, hala fikri mülkiyetimiz ve yeteneklerimiz için kullanılıyor ve bizi 'koruması ve hizmet etmesi' gereken insanlar tarafından öldürülüyoruz.



ARTIK GINA GELDİ!



En önemli konularla mücadele ediyoruz: Topluluklarımızda görmezden gelmeye devam eden ırksal adaletsizlikleri kabul etmeyeceğiz. Sağlığımız ve refahımız söz konusu olduğunda karanlıkta tutulmayacağız. Tarihsel olarak sağlam kararlar almamızı engelleyen finansal motivasyonları / beklentileri görmezden gelmeyeceğiz.



Bu durum münferit oyuncular, sporcular veya eğlence sektöründekilerle ilgili değil. Bu, değişim için bir araya gelen güçlü erkek ve kadın grubumuzla ilgilidir. İlgili alanlarımız var, ancak tüm bu sistemin asıl amacı olan kötüye kullanma konusu üzerinden dikkatleri çekmek için susup oynamaya devam etmeyeceğiz.



Hepimiz birer baba, kız, lider ve çok daha fazlasıyız. Peki BÜYÜK resmimiz nedir? BİRLİK ve DEĞİŞİM için buradayız!"



