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Kyrie: "Umarım ki Boston taraftarları, çizgiyi aşmaz"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, Boston Celtics'e karşı oynanan playoff serinin 3. maçında, Boston taraftarlarından görebileceği tepkinin "basketbolla sınırlı" kalmasını umduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, Boston Celtics'e karşı oynanan playoff serinin 3. maçında, Boston taraftarlarından görebileceği tepkinin "basketbolla sınırlı" kalmasını umduğunu söyledi.

Kyrie, eski takımının arenası TD Garden'da bu Cuma gecesi oynanacak 3. maç için görebileceği muhtemel tepki hakkında konuşarak, taraftarların çizgiyi aşmamasını umduğunu belirtti.

"Takım arkadaşlarımla rekabet etmeyi dört gözle bekliyorum. Umarım yalnızca basketbol oynarız ve herhangi bir kavga veya ırkçılık durumu gerçekleşmez. Taraftarlar maç sırasında saçma sapan şeyler söyleyebiliyorlar, bu olsa bile, oyunun doğası bu şekilde ve biz de yalnızca kontrolümüzde olanlara odaklanacağız."

TD Garden'da geçmişte kendisine yönelik herhangi bir ırkçı ifade duyup duymadığı sorulduğunda ise, Irving, "bunu doğrulayabilecek tek kişinin kendisi olmadığını" sözlerine ekledi.

Serinin 3. maçında %25 taraftar kapasitesiyle oynayacak olan Celtics, Pazar günkü 4. maçta ise bu oranı "neredeyse tam kapasiteye" yükseltecek.


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