Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, Dallas'ın playofflara kalması için hala bir "umut ışığı" olduğunu söyledi.



Mavericks, geçtiğimiz gece uzatmada Atlanta Hawks'a 130-132 yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.



41 sayı ile maçın en skoreri olan Irving, çok karmaşık bir durumda olan Dallas için hala umutlu olduğunu belirtti:



"Almamız gereken maçları kaybettik. Bunlar duygusal olarak bizi tüketiyor. Ama aynı zamanda hepimiz profesyoneliz. Yani bence işin eğlenceli yanı, tünelin ucunda halen bir umut ışığı olması. Maçlar sırasında bazı anlarda gösterdiğimiz efordan oldukça memnunum. Sadece bunların sonunu da getirebilmemiz gerekiyor."



Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alan Mavs, play-in turnuvası potasının bile dışında kalmış durumda.





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