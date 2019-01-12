Kyrie: "Tecrübe eksikliğimiz var"

Kyrie Irving, Boston Celtics'in sezon öncesinde sahip olduğu beklentileri karşılamaması konusunu değerlendirdi.
Kyrie, bu sabah gazetecilere şu ifadeleri kullandı: "Tecrübe. Bu konuda eksiğiz ve bu yüzden yapmamız gereken çok şey var." "Aslında bu ligdeki çoğu takımdan daha iyi olduğumuzu biliyorum. Önemli olan, her gece çıkıp bunu kanıtlamak, talep etmek ve gerçek manada göstermek.""Yani bunu her gece gerçekleştirene kadar, derinliğimizin pozitif bir şey olduğunu anlarsak ve hep geçmişe yönelik sitem etmeyi kesersek, daha iyi olacağız. Bu sürece kadar ise, bu iniş çıkışları ve deplasman takımlarına karşı ufak sıkıntılarımızı yaşamaya devam edeceğiz."
Celtics ekibi, 25-17'lik serisiyle Doğu Konferansında 5. sırada yer alıyor.