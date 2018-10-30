Kyrie: "Takımın iyiliği için daha az sayı atmak beni bozmuyor"

İLGİLİ VİDEO

Kyrie Irving, Boston Celtics'in "iyiliği için" skor üretmeyi önemli ölçüde düşürmekten mutluluk duyduğunu söyledi.26 yaşındaki Kyrie, Cumartesi gecesi Detroit Pistons'a karşı alınan 109-89'luk galibiyette sadece 3 sayı atmıştı.Kyrie, yeni rolünün gelişmekte olan bir süreç olduğunu söyledi:Irving, bazen daha az sayı atmanın takımın genel başarısı için daha faydalı olduğu fikrini benimsediğini söyledi ve bir oyuncu olarak kendi kişisel gelişimine de değindi:Kyrie bu sezon 14.0 sayı, 5.5 asist ve 4.8 ribaund ortalamalarına sahip.