Kyrie: "Takımın iyiliği için daha az sayı atmak beni bozmuyor"

Kyrie Irving, Boston Celtics'in "iyiliği için" skor üretmeyi önemli ölçüde düşürmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
26 yaşındaki Kyrie, Cumartesi gecesi Detroit Pistons'a karşı alınan 109-89'luk galibiyette sadece 3 sayı atmıştı.
Kyrie, yeni rolünün gelişmekte olan bir süreç olduğunu söyledi: "Belli olan bir durum var ki, bu alışık olduğum bir şey değil. Yüksek ortalamalı bir skorer olmaktan, hepimizin yalnızca takımı önemsediği böyle bir ortama gelmek. Her gece herkes sıcak olacak diye bir şey yok. Ama bana ihtiyaç duyduklarında, hazır olacağım. Bu da benim için farklı bir tecrübe oluyor."
Irving, bazen daha az sayı atmanın takımın genel başarısı için daha faydalı olduğu fikrini benimsediğini söyledi ve bir oyuncu olarak kendi kişisel gelişimine de değindi: "Herkes benim belli miktarda sayı atmama ve bunu belli bir standartta yapmama alışık, ben de öyleyim. Benim için önemli olan maç kazanmamız ve NBA Finallerine gitmemiz."
Kyrie bu sezon 14.0 sayı, 5.5 asist ve 4.8 ribaund ortalamalarına sahip.