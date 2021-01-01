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"Kyrie takas edilmedikçe, bir daha oynamaz!" iddiası

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in 'takas edilmedikçe' bir daha basketbol oynamayacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in 'takas edilmedikçe' bir daha basketbol oynamayacağı iddia edildi.

Yakın zamanda The Athletic'ten Shams Charania, The Pat McAfee Show'da Nets'in, KOVID-19 aşısını olmayı reddeden ve ardından takımdan kesilen Kyrie'yi takas etmeye açık olduğunu söyledi.

Charania ayrıca, Irving'in aşılanma niyetinin olmadığını ve "takas edilmedikçe" parkelere dönmeyeceğini de sözlerine ekledi:

"Kyrie Irving'in hiçbir şekilde aşı olma niyeti yok ve takas edilmedikçe de basketbol oynamayacak. Çünkü Kyrie, Nets bir gün 'Tamam, deplasmanda oynamana ve iç sahada antrenman yapmana izin vereceğiz, bu konudaki duruşumuzu değiştiriyoruz' demediği ya da aşı olmaya karar vermediği sürece, oynamayacak."

Charania, Nets yıldızı için herhangi bir takas teklifi yapılmadığını da sözlerine ekledi.


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