Kyrie soyunma odasına girdiği için, Nets'e para cezası!

Brooklyn Nets, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'in New York Knicks ile oynanan karşılaşmanın devre arasında soyunma odasına girmesine izin verdiği için, lig tarafından 50.000 dolar para cezasına çarptırıldı.



KOVID-19 aşısını olmadığından ötürü Barclays Center'da oynamasına halen izin verilmeyen Irving, bu sezon ilk kez geçen Pazar günü arenaya ayak basmıştı. İlk yarının sonlarında maça katılan Kyrie, bir seyirci olarak saha kenarında yerini almış olsa da, devre arasında soyunma odasına gittiği için Nets ekibi 50.000 dolar para cezasına çarptırıldı.



NBA'in basın açıklaması şu şekildeydi:



"Brooklyn Nets organizasyonu, 13 Mart'ta Barclays Center'da New York Knicks'e karşı oynanan maçta New York yasalarını ve lig sağlık ve güvenlik protokollerini ihlal ettiği için 50.000 dolar para cezasına çarptırıldı. İhlal, Nets'in Kyrie'nin takımın soyunma odasına girmesine izin vermesiyle gerçekleşti."



7 Mart tarihinde New York şehrindeki kamu sektörü maske ve aşı zorunluluğu kaldırıldığı için, Irving gibi aşılanmamış kişiler artık barlar, restoranlar ve arenalar gibi kapalı alanlara girebiliyordu.