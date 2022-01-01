Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kyrie soyunma odasına girdiği için, Nets'e para cezası!

Brooklyn Nets, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'in New York Knicks ile oynanan karşılaşmanın devre arasında soyunma odasına girmesine izin verdiği için, lig tarafından 50.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'in New York Knicks ile oynanan karşılaşmanın devre arasında soyunma odasına girmesine izin verdiği için, lig tarafından 50.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

KOVID-19 aşısını olmadığından ötürü Barclays Center'da oynamasına halen izin verilmeyen Irving, bu sezon ilk kez geçen Pazar günü arenaya ayak basmıştı. İlk yarının sonlarında maça katılan Kyrie, bir seyirci olarak saha kenarında yerini almış olsa da, devre arasında soyunma odasına gittiği için Nets ekibi 50.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

NBA'in basın açıklaması şu şekildeydi:

"Brooklyn Nets organizasyonu, 13 Mart'ta Barclays Center'da New York Knicks'e karşı oynanan maçta New York yasalarını ve lig sağlık ve güvenlik protokollerini ihlal ettiği için 50.000 dolar para cezasına çarptırıldı. İhlal, Nets'in Kyrie'nin takımın soyunma odasına girmesine izin vermesiyle gerçekleşti."

7 Mart tarihinde New York şehrindeki kamu sektörü maske ve aşı zorunluluğu kaldırıldığı için, Irving gibi aşılanmamış kişiler artık barlar, restoranlar ve arenalar gibi kapalı alanlara girebiliyordu.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal