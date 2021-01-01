Kyrie: "Söylediğimin arkasındayım, logoda Kobe olmalı"

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, NBA logosunun Jerry West'in siluetinden Kobe Bryant'a dönüşmesini istediğini sosyal medyada paylaşımında bir gün sonra, ifadesini yeniledi ve bu hareketin lideri olmanın kendisi için sorun olmayacağını belirtti.



Irving, Nets'in Orlando Magic'i 129-92 mağlup etmesi sonrası, geçtiğimiz gece şunları söyledi:



"Bunun mükemmelliyet olarak değerlendirildiği bir standart ve emsal oluşturmak istiyoruz. Kobe Bryant. Logo. Evet. Bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Kimsenin ne dediği umurumda değil."



"Bunun tarihte sonsuza dek değişen bir şey olmasını ve bizim neslimizin de bu değişimin bir parçası olmasını istiyorum. Ve eğer bu değişime liderlik etmem geliyorsa, o zaman harika."



"ONA SAYGI DURUŞUNDA BULUNMAK İSTİYORUM"



Irving, teklifinin herkese hitap etmediğini anladığını da sözlerine ekledi:



"Muhtemelen bu fikri seven veya sevmeyen bazı insanlar vardır. Ama benim yapmaya çalıştığım şey, o adama bir saygı duruşunda bulunmak. Bence bunu hak ediyor. Ailesi de bunu hak ediyor. Bana kalırsa bu büyüklük olgusunun Mamba olarak somutlaştırıldığını görmek hakkımız. Ve lige giren herkes, bunun asıl çıta olduğunu da bilmelidir."



Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, Irving'in Instagram hikayesindeki gönderisini, "Buna bayıldım Kyrie." açıklamasıyla paylaşmıştı.



