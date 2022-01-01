Kyrie: "Þampiyonluk alýþkanlýklarý edinmek, zaman alýr..."

Brooklyn Nets yýldýzý Kyrie Irving, Nets'in son dönemdeki sýkýntýlarý hakkýnda konuþarak, "þampiyonluk alýþkanlýklarý edinmenin" zaman aldýðýný söyledi.



Kyrie'nin takýmdaki varlýðýna raðmen, Nets geçtiðimiz gece üst üste 7. maçýný kaybetmiþ ve 29-23'lük derecesiyle Doðu Konferansý'nda altýncý sýraya gerilemiþti.



Irving, Nets'in edinmesi gereken "þampiyonluk alýþkanlýklarýndan" þu þekilde bahsetti:



"Þampiyonluk alýþkanlýklarý edinmek vakit alýr. Ve vakit her zaman bizden yana olmaz. Ben halen þimdiki akýþýmýza ayak uydurmaya ve gözlem yapmaya çalýþýyorum. Ancak bu þampiyonluk alýþkanlýklarý, dirençli olmakla ve yorulduðunuz zaman tüm bahanelere raðmen çýkabileceðiniz baþka bir seviye olduðunu bilmekle oluþur."



Takýmdaki yarý zamanlý durumuyla bu sezon 10 maçta forma giyen Kyrie, 23.6 sayý, 4.9 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarýna sahip.



