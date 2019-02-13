Kyrie sakatlandı, günden güne değerlendirilecek

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Boston Celtics, Kyrie Irving'in çekildiği MR'da sağ dizinde bir burkulma meydana geldiğinin görüldüğünü ve günden güne değerlendirmeye alındığını duyurdu.Kyrie, geçtiğimiz Cumartesi gecesi LA Clippers'a karşı oynanan karşılaşmanın ilk yarısının bitmesine 5 dakika kala sakatlığı geçirmişti.Irving, 2015 NBA Finalleri sırasında yaşadığı dizindeki bir kırılmayı onarmak için, aynı yıl içinde dizine yerleştirilen iki vidayı çıkarmak için ameliyat geçirdikten sonra, geçen sezonun sonunu ve playoffları kaçırmıştı.Kyrie'nin sakatlandığı an şu şekildeydi: