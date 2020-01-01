Kyrie "piyonlar" ifadesine açıklık getirdi, Nash'le ilgili sözlerini geri aldı

Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving, sosyal medyadaki "piyonlar" paylaşımının medyayla ilgili olmadığını söyledi ve koçu Steve Nash ile ilgili geçmişte söylediklerine açıklık getirdi.



Kyrie, ekibin bu ayki medya haftasında muhabirlerle konuşmayı reddettiği için 25 bin dolar para cezasına çarptırıldığından beri ilk kez medyaya konuştu.



All-Star oyuncu, konuştuğu süre boyunca, "piyonlarla konuşmadığını" belirttiği yakın tarihli bir sosyal medya paylaşımı da dahil olmak üzere, çeşitli konulara değindi.



Irving, mesajın medya mensuplarına yönelik olmadığını iddia etti:



"Aslında bu tepkim, hayatımızda tam kontrol ve yönetim sahip olmak adına bazı kararlar vererek belirli bir platforma geldiğimizde, bazı sanatçılara yapılan kötü muameleyi gördüğüm zaman hissettiğim şeyle ilgiliydi. Güvenli ve korunaklı bir alanda performans sergilemek istiyoruz."



"STEVE İLE İLİŞKİMİZ HARİKA"



Irving ayrıca, Ekim ayında takım arkadaşı Kevin Durant'in podcasti'nde Nash ile ilgili söylediği sözleri geri aldığını açıkladı. 28 yaşındaki yıldız, kulübün birkaç ay önce Nash'i işe alması sonrası, kendisini Brooklyn'in koçu olarak "pek görmediğini" söylemişti:



"Steve şimdiye dek harikaydı. Saygıyı hak ediyor. Sanırım birkaç ay önce başantrenörlükle ilgili yaptığım yorumlarımı geri almam gerekiyor. Ama bu söylediklerim aslında harika bir sinerjimiz olmasıyla ilgiliydi. Herkes daha iyi olmak adına birbirine koçluk yapıyor gibi. Bu konuda minnettarım."



Koç Nash, Forbes'tan Adam Zagoria'ya, Irving ile herhangi bir gerginlik olmadığını söyledi ve soyunma odasında oldukça olumlu olduğu için Kyrie'yi tebrik etti. Hall of Fame oyuncu, Irving'e koçluk yapmaktan memnun olduğunu sözlerine ekledi:



"İlişkimiz harika, hiç sorun olmadı. Kampta inanılmazdı, tam bir liderdi. Onu her gün oynarken izlemek inanılmazdı. Koçluk açısından, ilişkimiz inanılmazdı ve gelişmeye de devam ediyor."



