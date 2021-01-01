Kyrie özür diledi: "Biraz ara vermeye ihtiyacım vardı"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, geçtiğimiz gece Nets ekibiyle antrenmanlara yeniden katıldı ve takımdan iki hafta uzak kaldıktan sonra ilk kez muhabirlerle konuştu.



Kyrie, şu ifadeleri kullandı:



"Geri döndüm ve döndüğüm için mutluyum. Takımda harika parçalarımız var ve ilerleyen zamanda da oyunum benim adıma konuşacak. Planım bu şekilde. Yalnızca bir süre ara vermeye ihtiyacım vardı."



"Çok sayıda ailevi ve kişisel meselesi olduğunu" söyleyen Kyrie, "Bu kadarını söyleyeceğim" ifadesiyle konuyu kapattı.



Irving, yokluğundan dolayı hayal kırıklığına uğramış olan hayranlarından özür dileyerek, onların bakış açısını bir taraftar olarak anladığını da sözlerine ekledi:



"Sorumluluğum, her zaman Brooklyn'e özel bir şey getirmek üzerine olmuştur. Bu özel olan şey, sadece bir şampiyonluk değil. Birlik olmaktan, eşit olmaktan ve oyunun kendisinden daha büyük şeylerden bahsediyorum. Eve dönmem, yaptıklarımdan ötürü epey zaman aldı."



"BU İKİSİ ARASINDA BİR AYRIM YAPMALIYIM"



Irving, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güncel siyasi ve toplumsal olaylar ile, NBA'de oynamak arasında bir "ayrım" yapması gerektiğini söyledi:



"Eğer bu ayrımı yaratmazsanız, o zaman çıkıp oynarken bu yükü omuzlamak daha kolaymış gibi gelir. Yani buradayken dünyada olup bitenleri hissetmediğimi söylesem, yalan söylemiş olurum. Topluluğuma hizmet etme konusunda büyük bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum.



Ve burada oynarken de, kendimizden daha büyük bir oluşuma bağlılık gösterirken, birikimimi bu adamlara aktarmayı amaçlıyorum."



Irving, bir aile içi doğum günü partisine katıldığı için NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerini ihlal etmiş ve para cezasına çarptırılmıştı. Irving ayrıca karantinadayken kaçırdığı iki maç için maaşından 800.000 doların üzerinde miktarı kaybetmişti.



