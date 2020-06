Kyrie: "Orlando'ya gitmeyi desteklemiyorum!"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving ve Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul dahil 80 NBA oyuncusundan oluşan bir grubun, ülke çapındaki protestolar ve huzursuzluklar arasında sezonun muhtemel yeniden başlamasıyla ilgili endişelerini tartışmak üzere bir görüşmede bir araya geldikleri açıklandı.



Görüşmeyi başlatan Irving'in, Orlando'da devam edecek ligi, sivil adalet reformu desteğinden ötürü desteklemediğini belirtti. Görüşmenin bir saat 40 dakika sürdüğü bildirildi:



"Orlando'ya gitmeyi desteklemiyorum. Sistematik ırkçılık ve saçmalığı asla desteklemem. Bu işte bir tuhaflık var. İtiraf etmek istesek de istemesek de, siyahi erkekler olarak her sabah uyandığımızda, hedef alınıyoruz."



The Athletic'ten Shams Charania, Irving'in ayrıca sosyal reform için "her şeyi bırakmaya istekli olduğunu" belirtti.



Görüşme sırasında, diğer oyuncular playoff başlamadan önce ligin normal sezonu sürdürmek için Orlando'ya giden 22 takımın da yer aldığı dönüş planını konuştukları açıklandı. ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, sezon 30 Temmuz'da başlayacaktı.



Cuma günkü görüşmede, bazı oyuncuların sezona geri dönme konusunda çekinceleri olduğu ve muhtemelen KOVID-19 endişeleri nedeniyle hiç oynamama ihtiamlini tartıştıkları belirtildi. Diğer bir konu ise, ülke çapındaki ırksal adaletsizliklerden kaynaklanan huzursuzluktu.



BİRÇOK ÜNLÜ OYUNCU VARDI!



Görüşmede yer alan diğer oyuncular arasında şu isimler olduğu söylendi: Indiana'dan Malcolm Brogdon, Portland'dan CJ McCollum, Philadelphia'dan Joel Embiid, Indiana'dan Justin Holiday, San Antonio'dan Rudy Gay, Brooklyn'den Spencer Dinwiddie, Sacramento'dan Harrison Barnes, Orlando'dan Al-Farouq Aminu, Philadelphia'dan Tobias Harris, Toronto'dan Kyle Lowry, Utah'dan Mike Conley Jr., Portland'dan Zach Collins ve Indiana'dan Myles Turner.



Charania'ya göre eski NBA oyuncusu ve NBPA yöneticisi Roger Mason Jr. da görüşmeye katılanlar arasındaydı.



Irving'in Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği'nin (NBPA) oyuncuları ve ligi sponsorluk ve reklam parası üzerinde birleştirme çabaları konusunda çok konuştuğu bildirildi. Cuma günkü görüşme, Charania'ya göre Kyrie'nin NBPA normlarını sorgulama yoluydu.



LeBRON, KYRIE İLE AYNI FİKİRDE DEĞİL!



Birden fazla Los Angeles Lakers oyuncusu, toplumsal adaletsizliği protesto etmek için ligin Orlando'daki yeniden başlama planı süresince kenarda oturmak için büyüyen hareketin bir parçası olmasına rağmen, Charania, LeBron James'in bu kişilerden biri olmadığını bildirdi.



Ligin, oyuncularının sezonun yeniden başlamasına katılmalarını zorunlu kılmadığı bildirilmişti. Gönüllü olarak oturan oyuncuların maaşlarının bir kısmını kaybedecekleri, ancak aksi takdirde başka sonuçlarla karşılaşmayacakları söylendi.



Bir oyuncunun Orlando'da oynamaktan mazur görmesine neden olabilecek tıbbi bir sorunu varsa, muayene için bağımsız bir doktor görmesine izin verilecekti. Oyuna dönmesine izin verilse bile, Wojnarowski'ye göre bir oyuncu herhangi bir netice olmak zorunda olmaksızın, oynamaktan hala kaçınabilir.