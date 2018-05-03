Kyrie: "Onlarla gurur duyuyorum, veteranlar gibi oynuyorlar"

Boston Celtics süperstarı Kyrie Irving, sakatlığı dolayısıyla oynayamadığı Celtics ekibinin playoff performansıyla ilgili "Tecrübeli veteranlar gibi oynuyorlar" yorumunu getirdi.
Geçtiğimiz ay sezonu kapatmasına sebep olan sol diz ameliyatından sonra kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Kyrie, takım arkadaşlarının oynayışını şu sözlerle yorumladı: "Takımda bir sürü genç adam var, fakat şu anda gösterdikleri performans tıpkı tecrübeli veteranlar gibi. Sezon boyunca, birbirimize yardım etme konusunda harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şimdi de tam güçlerini kullanarak normalde yaptıklarını yapıyorlar. O yüzden aynı Brad Stevens ve diğer koçlarımız kadar, ben de onlarla gurur duyuyorum."
Kyrie, yaşı bakımından yeni üyelerden fazla ileride olmasa da, playoff tecrübesini gençlere aktarmaya çalıştığını da şöyle ekledi: "Yaş olarak çok ileride değilim, fakat tecrübe ettiğim yıllar bakımından öyleyim. Cleveland'da geçirdiğim zamanda edindiğim tecrübeleri, Boston'daki bu bilgiye aç gençlere sunmaya çalışıyorum. Büyük oyuncu olmak istiyorlar. Böyle bireylere yardım etmek kolaydır. Her gün spor salonundalar, maç filmine ve vücutlarına zaman ayırıyorlar, ayrıca, en önemli özelliklerinden biri de hepsinin öğrenme konusunda istekli olması. Bu yolculuklarının bir parçası olduğum için mutluyum. Yalnızca iyi olmalarını görmek istiyorum."