Kyrie: "Onlarla gurur duyuyorum, veteranlar gibi oynuyorlar"

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Boston Celtics süperstarı Kyrie Irving, sakatlığı dolayısıyla oynayamadığı Celtics ekibinin playoff performansıyla ilgili "Tecrübeli veteranlar gibi oynuyorlar" yorumunu getirdi.Geçtiğimiz ay sezonu kapatmasına sebep olan sol diz ameliyatından sonra kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Kyrie, takım arkadaşlarının oynayışını şu sözlerle yorumladı:Kyrie, yaşı bakımından yeni üyelerden fazla ileride olmasa da, playoff tecrübesini gençlere aktarmaya çalıştığını da şöyle ekledi: