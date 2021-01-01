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Kyrie, NYC'nin aşı zorunluluğu kalkarsa parkelere dönebilir!

Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving'in, New York'un yeni belediye başkanı Eric Adams'ın KOVID-19 aşısı olma zorunluluğunu "yeniden gözden geçirmeyi" planladığı için yakın zamanda parkelere dönmesi ihtimali ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving'in, New York'un yeni belediye başkanı Eric Adams'ın KOVID-19 aşısı olma zorunluluğunu "yeniden gözden geçirmeyi" planladığı için yakın zamanda parkelere dönmesi ihtimali ortaya çıktı.

Adams, New York Post tarafından bildirildiği üzere, şehirdeki belediye çalışanları için olan aşı yönergelerini "yeniden gözden geçirmeyi" planladığını açıkladı:

"Aşı zorunluluklarını nasıl ele alacağımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Eski belediye başkanının kararlarını ve eylemlerini haksız yere eleştirmek istemediğimi belirtmiştim."

Adams, önümüzdeki yılın Ocak ayına kadar aşı zorunluluğunu değiştirmek için tartışmaların süreceğini belirtti.

Başantrenör Steve Nash ise, bu zorunluluğun değişmesi halinde Kyrie'nin takıma yeniden katılmasını hoş karşılayacağını söyledi:

"Konumuzla alakasız olabilir, ancak bu yönerge değişirse, Kyrie'nin takıma kesinlikle tekrar hoş bir şekilde karşılanacağını düşünüyorum."

Geçtiğimiz ay Nets, Irving'i yarı zamanlı aktif olma planından sonra takım aktivitelerinden tamamen uzaklaştırmıştı. Halen aşı olmamış olan Nets yıldızı, Instagram aracılığıyla bu kararını "kişisel bir tercih" olarak belirtmişti.


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