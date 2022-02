Kyrie, NYC'deki aşı zorunluluğunun değişmesini umuyor

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in, New York City'deki KOVID-19 aşı yasalarının değişmesini umduğu dikkat çekti.



Nets'in sezonda kalan 29 maçının sadece 10'unun deplasmanda oynanacak olmasıyla, Kyrie'nin takvimin yalnızca %35'inde müsait olacağı belli oldu. Playofflarda ise Irving, her seride sadece en fazla dört maçta oynayabilecek.



Kyrie muhabirlere yaptığı açıklamada bir şeylerin değişmesi için umutlu görünse de, aşıdan kaçınma kararından dolayı herhangi bir pişmanlık duymayan bir tutum sergiledi:



"Kim bilir? Önümüzdeki birkaç gün veya sonraki hafta her şeyin olabileceğine dair olumlu bir zihniyetim var. All-Star molasından önce veya sonra yeni bir gelişme olmasını umuyorum. Yani genel olarak pozitif bir tutum sergiliyorum."



Şu ana kadar 53 maçın 12'sinde oynayan Kyrie, bu maçlarda %45.6 şut isabeti ile 23.2 sayı, 5.3 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.