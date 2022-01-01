Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kyrie, NYC'deki aşı zorunluluğunun değişmesini umuyor

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in, New York City'deki KOVID-19 aşı yasalarının değişmesini umduğu dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in, New York City'deki KOVID-19 aşı yasalarının değişmesini umduğu dikkat çekti.

Nets'in sezonda kalan 29 maçının sadece 10'unun deplasmanda oynanacak olmasıyla, Kyrie'nin takvimin yalnızca %35'inde müsait olacağı belli oldu. Playofflarda ise Irving, her seride sadece en fazla dört maçta oynayabilecek.

Kyrie muhabirlere yaptığı açıklamada bir şeylerin değişmesi için umutlu görünse de, aşıdan kaçınma kararından dolayı herhangi bir pişmanlık duymayan bir tutum sergiledi:

"Kim bilir? Önümüzdeki birkaç gün veya sonraki hafta her şeyin olabileceğine dair olumlu bir zihniyetim var. All-Star molasından önce veya sonra yeni bir gelişme olmasını umuyorum. Yani genel olarak pozitif bir tutum sergiliyorum."

Şu ana kadar 53 maçın 12'sinde oynayan Kyrie, bu maçlarda %45.6 şut isabeti ile 23.2 sayı, 5.3 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal