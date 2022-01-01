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"Kyrie NYC'de aşısız oynayabilir" iddiaları yalan oldu!

NBA'in, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in iç saha maçlarında oynaması için Nets'in para cezasını ödemesine izin vermeyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in iç saha maçlarında oynaması için Nets'in para cezasını ödemesine izin vermeyeceği bildirildi.

Yakın zamanda Nets'in Kyrie'yi iç saha maçlarında oynamasını sağlamak için sistemde kullanabileceği bir açık bulduğuyla ilgili bazı iddialar ortaya atılmış olsa da, Brooklyn ekibinin bunu denese bile NBA'in bunu reddedeceği ortaya çıktı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, NBA'in, takımların aşılanmamış olduklarından ötürü bulundukları şehirlerde oynaması yasak olan oyuncuları için gerekli cezayı ödeyerek oynatabileceklerine karşı tutumunu şöyle netleştirdi:

"Bir takımın, aşılanmamış bir oyuncusunun yerel yönetmeliklerin yasakladığı bir şehirde oynaması için para cezasını ödeyebileceği ihtimali konusunda net olmak gerekirse:

1 Eylül'de organizasyonlara gönderilen NBA uyarı notu, takımların yerel yasalara uyması gereken fakat uymayan oyuncularının, forma giyemeyeceklerini belirtiyor."

Bu tarihe kadar, Irving halen aşı olmamış durumda ve Nets ile yalnızca deplasman maçlarında oynamasına izin veriliyor. 29 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon oynadığı üç maçta 17.7 sayı, 5.0 ribaund, 3.7 asist ortalamalarına sahip.


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