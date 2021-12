Kyrie'nin parkelere dönme ihtimali yine gündemde!

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in bu sezon Nets forması giymesi üzerine olan umudun "tekrar canlandığı" iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Irving'in dönüşünün New York şehrinin KOVID-19 aşı zorunluluğunu karşılayarak mı, yoksa Nets'in deplasman maçlarında oynamasına ve evinde antrenman yapmasına izin vermesiyle mi mümkün olacağı, belirsizliğini koruyor.



Hem Brooklyn oyuncuları hem de koçların, Irving'in bir an önce takıma yeniden katılmasını istedikleri söylendi.



Kevin Durant'ın Irving ile, takımla olan uyumu ve genel olarak hayatı üzerine sürekli iletişim içinde olduğu bildirildi.



Takım yöneticisi Joe Tsai liderliğindeki Nets, Irving'in tüm maçlarda takıma tamamen bağlı olması ve yarı zamanlı bir oyuncu olarak katılmaması konusunda kararlı bir duruş sergiliyordu.