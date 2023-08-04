Eski NBA oyuncusu Iman Shumpert, eski takım arkadaşı Kyrie Irving'in çemberde zor turnikeleri bitirmek için panyayı kullanmayı nasıl öğrendiğini anlattı.



Ligin en iyi delicilerinden biri olarak bilinen Irving'in bu yeteneğini nasıl edindiğini, Shumpert yakın zamanda katıldığı bir podcast'te şu şekilde açıkladı:



"Çocukken oynadığı potadaki panyada bazı parçalar eksikmiş. Parçalar eksik olduğu için, bir şekilde topu o tuhaf açılardan sektirmeyi öğrenmesi gerekmiş. Potaya gittiğinizi ve savunmacının kolunun üzerinizde olduğunu düşünün, sektirecek bir panyanız yok gibi bir şey. Bu yüzden topu sola çarptırıp sağa düşecek şekilde döndürmeyi öğrenmek durumunda kalmış."



Kyrie geçtiğimiz sezon Dallas Mavericks formasıyla çıktığı 20 maçta 27.0 sayı, 5.0 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları yakalamıştı.



