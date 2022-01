Kyrie'nin NYC'de oynama şansı mı doğdu?

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in, Nets'in küçük bir para cezası ödemesi halinde iç saha maçlarında oynayabileceği iddia edildi.



Irving, New York City'nin kapalı spor salonlarına girmek için tüm sakinlerin herhangi bir KOVID aşısından en az bir doz yaptırmasını gerektiren yasası nedeniyle bu sezon Nets'in Brooklyn'deki maçlarının hiçbirinde oynayamamıştı.



Ancak, Kyrie'nin Barclays Center'daki maçlarda bu baskıyı hissetmeden oynamasının bir yolu olabilir gibi görünüyor.



New York Daily News tarafından bildirildiği üzere, Nets, Bill de Blasio'nun yürütme emrinde belirtilen uyumsuzluk cezalarını ödeyerek, yıldızını tam zamanlı oynatabilir.



Her bir yasakla bağlantılı para cezasının tutarı şu şekilde: İkinci suç: 1.000 dolar para cezası; Üçüncü suç: 2.000 dolar para cezası; Dördüncü suç: 5.000 dolar para cezası; Beşinci suç: 5.000 dolar para cezası.