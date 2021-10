Kyrie'nin KOVID-19 aşısını olmama sebebi ortaya çıktı!

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in KOVID-19 aşısını olmayı reddetme nedeni ortaya çıktı.



The Athletic'ten Shams Charania, Kyrie'nin aşı karşıtı olmadığını ve basketboldan daha önemli olduğuna inandığı sebeplerle KOVID-19 aşısını olmayı reddettiğini belirtti.



Nets, New York City'nin KOVID-19 aşı zorunluluğunu yerine getirmedikçe takımla oynayamayacağını veya antrenman yapamayacağını açıklayarak, Kyrie'ye karşı duruşunu kamuoyuna açıklamıştı.



Charania, yıldız oyuncunun aşı zorunluluğu yüzünden insanların işlerini kaybetmelerine üzüldüğü için aşı olmayı reddettiğini bildirdi:



"The Athletic'ten Irving'in kararıyla ilgili doğrudan bilgisi olan kaynaklar, Kyrie'nin aşı karşıtı olmadığını ve bu duruşunun, aşı zorunluluklarından ötürü işlerini kaybeden insanlar için duyduğu üzüntüye dayandığını söylediler.



Irving'in yakın olduğu takım arkadaşlarına açıkladığı sebebin bu olduğu kaydedildi. Bu durumu basketboldan daha önemli gören Kyrie'nin, toplumun ve insanların geçim kaynaklarının bu şekilde kontrol edilmesine meydan okuduğu iddia edildi.



Kyrie'nin, bunu mevcut yaşam dinamiklerini göz önüne alarak yapabileceğine inancı olduğu söylendi.



Bir kaynak, 'Kyrie sesi çıkmayanların sesi olmak istiyor' şeklinde konuştu."



Irving, New York City ve San Francisco dışındaki tüm şehirlerde oynamaya uygun durumda olsa da, şu anda başka bir takımda oynamak isteyip istemediği bilinmiyor.