"Kyrie'nin Harden'la arası yoktu, takas olsun istemişti" iddiası!

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in eski takım arkadaşı James Harden'ın takas edilmesini istediği ve birbirleriyle sorunları olduğu iddia edildi.



Ben Simmons ve James Harden arasında yapılacağı uzunca süre söylenti gündeminin zirvesinde yer alan büyük takas, geçtiğimiz gece sonunda gerçekleşmişti.



The Athletic'den Joe Vardon, bu olay sonrasında Harden ve Irving'in takım arkadaşı oldukları süre boyunca birbirleriyle bazı sorunları olduğunu açıkladı:



"Bir kaynak, ikili için 'Kesinlikle aralarında garip bir hava vardı. Harden'ın ona gıcık olduğu ve Kyrie'nin de James'e pek ısınamadığı belli oluyordu.' şeklinde konuştu.



Son iki sezonda, Harden bulunduğu iki takımı da takas edilmeye zorlamıştı. Şimdikini açıklamaya çalışacağı zaman, çıkıp Kyrie'den olabildiğince uzak olmak istediğini net bir şekilde söylemeyeceğini tahmin ediyorum. Ama şüphesiz, Irving'in bununla bir ilgisi vardı.



Harden, kamuoyu önünde Nets daha iyi oynamadığı için hayal kırıklığına uğradığını söylemişti. Nets'in sahada Irving'e ne kadar ihtiyacı olduğunu görmüş ve playofflarda sakat olmamasına rağmen iç saha maçlarında forma giyemeyecek olmasının ne kadar tuhaf olacağının hesabını yapmıştı.



Irving de Harden'ın ayrılması için hazırdı. Kyrie'nin, Harden'ın takas edilmeyi umduğu haberini duyduğunda, bunun sonuçlanmasını görmek için sabırsızlandığı söylendi."



