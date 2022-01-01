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Kyrie'nin Çarşamba gecesi döneceği umuluyor!

Brooklyn Nets ekibinin, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'in Çarşamba günü Indiana Pacers'a karşı oynancak karşılaşmada bu sezon için ilk kez forma giyeceğini "umduğu" belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets ekibinin, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'in Çarşamba günü Indiana Pacers'a karşı oynancak karşılaşmada bu sezon için ilk kez forma giyeceğini "umduğu" belirtildi.

KOVID-19'a karşı aşılanmamış olan Irving, Brooklyn'in ilk 34 maçını kaçırmıştı. Nets ekibi, New York şehrinin aşısız oyuncularının kapalı eğlence merkezlerinde yer almasına izin vermediğinden ötürü Irving'i sezon boyunca kadro dışı bırakma kararı almış olsa da, sakatlıkların yanı sıra sağlık ve güvenlik protokollerinden ötürü olan devamsızlıklardan sonra, takım bu kararından dönmüş ve yıldız oyuncunun bu sezon oynamasına izin vermişti.

Şu anda yalnızca deplasman maçlarında oynamaya hazırlanan Kyrie, Çarşamba günü planlandığı gibi oynarsa takımın sezonda kalan 25 deplasman maçında forma giyebilecek.


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