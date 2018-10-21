Kyrie: "New York'a gitmeyi de oldukça düşündüm"

Kyrie Irving, bu ay başında Boston Celtics'le tekrar anlaşacağını duyursa da, kararını vermeden önce önümüzdeki yaz serbest oyuncu olduğunda New York Knicks'e katılmayı güçlü bir ihtimal olarak değerlendirmiş olduğunu söyledi.
Kyrie, şu açıklamalarda bulundu: "Her takımı değerlendiriyordum, ama New York'un yeri bende özeldi tabii ki. New Jersey'de büyüdüğüm gerçeği dışında ileride serbest oyuncu olduğumda, David Fizdale ve sahip oldukları harika genç çekirdekle ve Kristaps Porzingis'le oynama düşüncesi, Boston'la tekrar anlaşma kararımı vermeden önce büyük bir yere sahipti. Ama evet, New York da güçlü bir adaydı."
Kyrie, dün gece Knicks'e karşı 32 dakikada 16 sayıyla oynamıştı.