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Kyrie, Nets'in üç maçlık deplasman serisinde yok!

Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in bir aile meselesi nedeniyle, ekibin üç maçlık deplasman yolculuğunda takımla seyahat etmeyeceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in bir aile meselesi nedeniyle, ekibin üç maçlık deplasman yolculuğunda takımla seyahat etmeyeceğini duyurdu.

28 yaşındaki Irving, bu gece Portland Trail Blazers'a, Çarşamba günü Utah Jazz'e ve Cuma günü Detroit Pistons'e karşı forma giymeyecek.

Kyrie bu sezonun başlarında yedi maç kaçırmış ve döndükten sonra yokluğunun sebebini, "bir sürü aile ve kişisel olaydan ötürü" şeklinde açıklamıştı.

Irving, sezonda 28.1 sayı, 5.7 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları ile oynuyor ve Brooklyn, 29-14'lük derecesiyle şu anda Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.


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