Kyrie, NCAA'in kadın ve erkek oyuncularına karşı tutum farkına tepki gösterdi!

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, NCAA'in erkek ve kadın oyuncularına karşı turnuvalarda sunduğu olanaklar arasındaki farka tepki gösterdi.
Kyrie, Nets'in dün gece Orlando Magic'e karşı aldığı mağlubiyet sonrası, şunları söyledi:
"Bunun bu şekilde devam etmesi ve kadınların ihtiyaç duydukları şeyler hakkında kimsenin konuşmaması, kabul dahi edilemez."
Irving, NCAA'i eleştiren tek NBA oyuncusu değildi. Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum "daha iyi bir iş yapmalılar" derken, Memphis Grizzlies guardı Ja Morant ise bunun "saygısızlık" olduğunu belirtmişti.
NCAA'de kadın oyuncuların ağırlık odasının ekipman bazında düzenlenme şeklinin, erkek oyuncuların ağırlık odalarına kıyasla oldukça sönük ve yetersiz oluşu, sosyal medyada büyük dikkat toplamıştı:
NCAA başkan yardımcısı Lynn Holzman, bu tartışmanın yayılması üzerine konuyu ele alan bir açıklama yapmıştı:
"Takımların normal şartlarda erişimi olan kolaylıklara, kontrollü ortamlarda bulunulmasından ötürü erişim sağlayamadıklarının bilincindeyiz. Bunun nedeni kısmen limitli olan alanlardan kaynaklanmaktadır ve asıl planımız, turnuvanın ilerleyen bölümlerinde ek alan sağlandığında antrenman alanını genişletmek üzerine olmuştur. Ancak, katılımcı ekiplerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve ek ağırlık antrenmanı ekipmanı da dahil olmak üzere antrenman sahalarındaki mevcut kaynakları geliştirmek için çalışmalarımız aktif olarak devam etmektedir."