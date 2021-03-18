Kyrie, NCAA'in kadın ve erkek oyuncularına karşı tutum farkına tepki gösterdi!

Women's @NCAA bubble weight room vs Men's weight room... thought this was a joke. WTF is this?!?

To all the women playing in the @marchmadness tournament, keep grinding! pic.twitter.com/K04KTv6s46



— Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) March 18, 2021

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, NCAA'in erkek ve kadın oyuncularına karşı turnuvalarda sunduğu olanaklar arasındaki farka tepki gösterdi.Kyrie, Nets'in dün gece Orlando Magic'e karşı aldığı mağlubiyet sonrası, şunları söyledi:Irving, NCAA'i eleştiren tek NBA oyuncusu değildi. Portland Trail Blazers guardı CJ McCollumderken, Memphis Grizzlies guardı Ja Morant ise bununolduğunu belirtmişti.NCAA'de kadın oyuncuların ağırlık odasının ekipman bazında düzenlenme şeklinin, erkek oyuncuların ağırlık odalarına kıyasla oldukça sönük ve yetersiz oluşu, sosyal medyada büyük dikkat toplamıştı:NCAA başkan yardımcısı Lynn Holzman, bu tartışmanın yayılması üzerine konuyu ele alan bir açıklama yapmıştı:"Takımların normal şartlarda erişimi olan kolaylıklara, kontrollü ortamlarda bulunulmasından ötürü erişim sağlayamadıklarının bilincindeyiz. Bunun nedeni kısmen limitli olan alanlardan kaynaklanmaktadır ve asıl planımız, turnuvanın ilerleyen bölümlerinde ek alan sağlandığında antrenman alanını genişletmek üzerine olmuştur. Ancak, katılımcı ekiplerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve ek ağırlık antrenmanı ekipmanı da dahil olmak üzere antrenman sahalarındaki mevcut kaynakları geliştirmek için çalışmalarımız aktif olarak devam etmektedir."