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Kyrie muhabirlerle konuşmadı, duyuru yayınladı!

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in Nets'in medya haftasının bir parçası olarak muhabirlere erişim sağlamadığı ve bir duyuru yayınladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in Nets'in medya haftasının bir parçası olarak muhabirlere erişim sağlamadığı ve bir duyuru yayınladığı bildirildi.

28 yaşındaki yıldız, ESPN'den Malika Andrews'a göre "mesajının doğru bir şekilde iletilmesini sağlamak için" yazılı bir açıklama yaptı.

İşte Irving'in tam açıklaması:

"KOVID-19 hepimizi birçok yönden etkiledi, bu yüzden yurt içinde ve yurt dışında topluluklarımızın güvenliği ve sağlığı için dua ediyorum. Sezonun başlaması için gerçekten heyecanlıyım ve ayrıca bu yolculuk boyunca herkesin güvende ve sağlıklı kalması için dua ediyorum.

"Bugün medyaya konuşmak yerine, mesajımın doğru bir şekilde iletilmesini sağlamak için bu açıklamayı yayınlıyorum.

Nets organizasyonundaki takım arkadaşlarım ve meslektaşlarımın yanı sıra her gün işe çıkmaya, eğlenmeye, rekabet etmeye, performans göstermeye ve şampiyonluklar kazanmaya hazırım. Bu sezon amacım saha içi ve saha dışı çalışmalarımın kendi adına konuşmasına izin vermek.

Hayat bu yıl farklı bir şekilde bizi vurdu ve bu da bizim farklı hareket etmemizi gerektiriyor. Yani, bu değişimin başlangıcı."

Ligin toplu pazarlık sözleşmesi, veteran oyuncuların normal sezonun ilk maçından 22'inci gününden önce "fotoğraf ve medya oturumlarına katılmalarını" gerektiriyor.

Ek olarak, tanıtım faaliyetleriyle ilgili bir bölüm altında, CBA şunları belirtiyor: "Talep üzerine, oyuncu, makul zamanlarda yürütülen medya temsilcileri tarafından yapılacak röportajlara izin verecek ve kendisini uygun hale getirecektir."

Irving'in açıklamasının Nets'in antrenman kampı medya oturumuna katılımını kapsayıp kapsamadığı veya KOVID-19 nedeniyle değiştirilen anlaşmada, medyanın erişimi ile ilgili belirli erişimlerin verilip verilmeyeceği ise henüz belirli değil.

2019-20 sezonunda sakatlıklar yüzünden Nets ile oynayabildiği 20 maçta Kyrie, 27.4 sayı, 6.4 asist, 5.2 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalamıştı.


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