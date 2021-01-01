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Kyrie medya gününde yok, kampa katılacak

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle takımın medya gününde yer almayacağı, ancak San Diego'daki antrenman kampına katılmayı planladığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle takımın medya gününde yer almayacağı, ancak San Diego'daki antrenman kampına katılmayı planladığı kaydedildi.

KOVID-19 aşısına karşı olduğu bilinen Irving, bu duruşu nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuş olsa da medyadan tamamen uzak durmayacak ve sonrasında Zoom aracılığıyla medyaya seslenecek.

2021-22 NBA sezonu bu hafta lig genelindeki medya günleri ile start alıyor. Antrenman kampının resmi başlangıcı ise Salı günü olacak.


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