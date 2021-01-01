Kyrie medya gününde yok, kampa katılacak

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle takımın medya gününde yer almayacağı, ancak San Diego'daki antrenman kampına katılmayı planladığı kaydedildi.



KOVID-19 aşısına karşı olduğu bilinen Irving, bu duruşu nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuş olsa da medyadan tamamen uzak durmayacak ve sonrasında Zoom aracılığıyla medyaya seslenecek.



2021-22 NBA sezonu bu hafta lig genelindeki medya günleri ile start alıyor. Antrenman kampının resmi başlangıcı ise Salı günü olacak.



