Kyrie, maçtan önce tütsü yaktı!: "Her maç yakmayı planlıyorum..."

Kyrie burning sage around TD Garden before Nets-Celtics tipoff



(via @NBCSCeltics)pic.twitter.com/J3E7Mu2BuX



— Bleacher Report (@BleacherReport) December 18, 2020

"MUHTEMELEN 2K OYNAMADAN DA YAKIYORDUR"

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, Kızılderili mirasını onurlandırmak için bu sezon her maçtan önce sahada tütsü yakmayı planladığını söyledi.Dün gece Nets'in Boston Celtics ile oynayıp 113-89 galip geldiği hazırlık maçı öncesinde Irving, takımlar ısınırken TD Garden'da saha içinde "tütsüleme" yaparak, adaçayı yakıp dolaştırırken görüldü.Kyrie, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda, bunu yapmasının sebebini şu olarak gösterdi:Irving, merhum annesi Elizabeth'in de üyesi olduğu Standing Rock Sioux Kabilesi'ne 2018 yazında dahil edilmişti. Dün geceki maçtan önce tütsü yakarken görüldüğünde, bunun geçtiğimiz yaz serbest oyuncu olarak ayrıldıktan sonra ilk kez Boston'da oynamaya geri dönmesiyle ilgili olabileceği söylenmişti.Ancak takım arkadaşları için bu hareketi sürpriz olmamıştı. Kevin Durant, ESPN'den Cassidy Hubbarth'a şunları söyledi:Nets ekibi, iki takımın Noel Günü Boston'da buluşması planlanmadan bir hafta önce, dün gece Celtics'i farklı yendi. Irving 28 dakikada 17 sayı, 7 ribaund ve 5 asist ile oynarken, Durant de 27 dakikada 25 sayı ve 6 ribaund kaydetti.