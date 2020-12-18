Kyrie, maçtan önce tütsü yaktı!: "Her maç yakmayı planlıyorum..."

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, Kızılderili mirasını onurlandırmak için bu sezon her maçtan önce sahada tütsü yakmayı planladığını söyledi.
Dün gece Nets'in Boston Celtics ile oynayıp 113-89 galip geldiği hazırlık maçı öncesinde Irving, takımlar ısınırken TD Garden'da saha içinde "tütsüleme" yaparak, adaçayı yakıp dolaştırırken görüldü.
Kyrie, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda, bunu yapmasının sebebini şu olarak gösterdi:
"Birçok yerli kabileden gelen bir şey. Tütsüleme yaparak, enerjiyi temizliyor ve hepimizin dengeli olmasını sağlıyorum. Bu işe girdiğimizde ve bu yere geldiğimizde, bugün yaptığım şey, kendi evimde de yaptığım bir şey. Geçen maçta da tütsü yakmıştım ve rakip takımlar izin verdiği takdirde, hemen hemen her maçta bunu yapmayı planlıyorum.
Aşağı yukarı hepimizin bağlı kalması, işimizi yapma konusunda iyi hissetmemiz ve atalarımız tarafından güvende hissetmemizle ilgili bir aktivite. Ruhani şeyleri basketbola çok fazla sokmayacağım, ama evet, bu benim yerli kabile kültürümün bir parçası."
Kyrie burning sage around TD Garden before Nets-Celtics tipoff
Irving, merhum annesi Elizabeth'in de üyesi olduğu Standing Rock Sioux Kabilesi'ne 2018 yazında dahil edilmişti. Dün geceki maçtan önce tütsü yakarken görüldüğünde, bunun geçtiğimiz yaz serbest oyuncu olarak ayrıldıktan sonra ilk kez Boston'da oynamaya geri dönmesiyle ilgili olabileceği söylenmişti.
"MUHTEMELEN 2K OYNAMADAN DA YAKIYORDUR"
Ancak takım arkadaşları için bu hareketi sürpriz olmamıştı. Kevin Durant, ESPN'den Cassidy Hubbarth'a şunları söyledi:
"Bu onun olayı. Kyrie muhtemelen eve gittiğinde 2K oynamadan önce de odasını tütsülüyordur. Seviyor bunu yapmayı. Bize iyi enerji veriyor. Soyunma odasında da yapıyor. Bu onun olayı ve hepimiz ona saygı duyuyoruz. Yöntemine saygı gösteriyoruz ve o da buraya gelip bizim için varını yoğunu ortaya koyuyor."
Nets ekibi, iki takımın Noel Günü Boston'da buluşması planlanmadan bir hafta önce, dün gece Celtics'i farklı yendi. Irving 28 dakikada 17 sayı, 7 ribaund ve 5 asist ile oynarken, Durant de 27 dakikada 25 sayı ve 6 ribaund kaydetti.