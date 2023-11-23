NBA'de normal sezon, geride bıraktığımız gece oynanan 14 karşılaşmayla devam etti.



MAGIC 124-119 NUGGETS



Orlando Magic, Amway Center'da Denver Nuggets'ı 124-119 mağlup etti.



Magic'te Franz Wagner 27 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 blokla galibiyetin mimarı oldu. Paolo Banchero 23 sayı, 4 asist ve 3 blokla oynadı. Cole Anthony benchten 20 sayı kaydetti.



Nikola Jokic, Nuggets'ın en iyi oyuncusuydu ve 30 sayı, 13 ribaund ve 12 asistle triple-double yaptı. Michael Porter Jr. ise 25 sayı kaydetti.



HORNETS 117-114 WIZARDS



Charlotte Hornets, Spectrum Center'da Washington Wizards'ı 117-114 yendi.



LaMelo Ball, Hornets'ın en iyi oyuncusuydu ve 34 sayı, 13 asist ve 8 ribaundla triple-double'a çok yaklaştı. Mikal Bridges etkileyici bir performans sergiledi ve 33 sayı ile 11 ribaund ekledi.



Wizards'ta Kyle Kuzma 28 sayı, 10 asist ve 9 ribaundla, bir bakşa triple-double'a yaklaşan oyuncuydu. Jordan Poole ise maçı 24 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 3 top çalmayla tamamladı.



HAWKS 147-145 NETS



Atlanta Hawks, State Farm Arena'da Brooklyn Nets'i 147-145 mağlup etti.



Hawks'ta Trae Young 43 sayı, 9 asist ve 4 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı. Deandre Hunter 25 sayı ve 11 ribauntla oynadı.



Miles Bridges 45 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla Nets'e liderlik etti. Spencer Dinwiddie 26 sayı, 12 asist ve 6 ribaundla maçı tamamladı. Nic Claxton 22 sayı, 11 ribaund ve 3 blokla oynadı. Cam Johnson 23 sayıyla maçı tamamlarken, başka hiçbir Brooklyn oyuncusu çift haneli sayı atamadı.



CELTICS 119-116 BUCKS



Boston Celtics, TD Garden'da Milwaukee Bucks'ı 119-116 devirdi.



Brook Lopez 28 sayı ve 7 ribaundla Bucks'a liderlik etti. Damian Lillard 27 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Giannis Antetokounmpo 21 sayı, 13 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma kaydetti.



Jaylen Brown, Celtics'te 26 sayı, 8 asist, 2 ribaund ve 1 top çalmayla öne çıktı. Jayson Tatum 23 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve 1 blokla oynadı. Kristaps Porzingis 21 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle maçı tamamladı.



HEAT 129-96 CAVALIERS



Miami Heat, Rocket Mortgage Fieldhouse'da Cleveland Cavaliers'ı 129-96 mağlup etti.



Kyle Lowry Heat'te 28 sayıyla öne geçti. Jaime Jaquez de aynı şekilde 28 sayı, 3 asist ve 1 ribauntla oynadı. Orlando Robinson, Josh Richardson ve Caleb Martin 14'er sayı kaydettiler.



Craig Porter, Cavaliers'ta 16 sayı, 5 asist, 2 ribaund, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı. Darius Garland 14 sayı, 3 asist, 1 ribaund ve 1 top çalma kaydetti.



RAPTORS 132-131 PACERS



Toronto Raptors, Gainbridge Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 132-131 mağlup etti.



Raptors'ta Pascal Siakam 36 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 1 blokla oynadı. Dennis Schröder 26 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 1 top çalma kaydetti.



Tyrese Haliburton, Pacers'a 33 sayı ve 16 asistle double-double'la liderlik etti. Buddy Hield 31 sayı, 5 asist, 2 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.



PELICANS 117-112 KINGS



New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da Sacramento Kings'i 117-112 mağlup etti.



Zion Williamson, Pelicans'ta 25 sayı, 6 asist ve 5 ribaundla galibiyete katkı sağladı. Brandon Ingram 23 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma kaydetti.



De'Aaron Fox, Kings'te 26 sayı, 5 asist, 2 ribaund ve 1 top çalmayla öne geçti. Domantas Sabonis 23 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 blokla oynadı.



ROCKETS 111-91 GRIZZLIES



Houston Rockets, Toyota Center'da konuk Memphis Grizzlies'i 111-91 mağlup etti.



Jalen Green 34 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla Rockets'ın en skorer ismi oldu. Jabari Smith 18 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 1 blokla oynadı. Temsilcimiz Alperen Şengün 11 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.



Jaren Jackson ve Desmond Bane 23'er sayıyla Grizzlies'e liderlik etti. Ziaire Williams da 13 sayı ve 2 ribauntla oynadı.



TIMBERWOLVES 112-99 76ERS



Minnesota Timberwolves, konuk Philadelphia 76ers'ı Target Center'da 112-99 mağlup etti.



Anthony Edwards 31 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla Timberwolves'a liderlik etti. Karl-Anthony Towns 23 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı.



Joel Embiid'in yokluğunda Marcus Morris, Tyrese Maxey ve De'Anthony Melton 16'şar sayı atarak Sixers'a liderlik ettiler. Tobias Harris ise 15 sayı ekledi.



CLIPPERS 109-102 SPURS



LA Clippers, Frost Bank Arena'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 109-102 mağlup etti.



Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla liderlik etti. Paul George 24 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynarken, James Harden 16 sayı, 6 ribaund, 9 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Victor Wembanyama 22 sayı, 15 ribaund, 3 asist, bir top çalma ve 3 blokla Spurs'e liderlik etti. Jeremy Sochan 19 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle oynadı.



THUNDER 116-102 BULLS



Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Chicago Bulls'u 116-102 mağlup etti.



Shai Gilgeous-Alexander, maçın en yükseği olan 40 sayısına ek olarak 12 asist, 5 ribaund ve 3 blok kaydetti. Isaiah Joe 20 sayı, Chet Holmgren ise 18 sayı, 13 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 4 blokla oynadı.



DeMar DeRozan 25 sayı, 2 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla Bulls'a liderlik etti. Coby White 23 sayı, 5 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



SUNS 123-115 WARRIORS



Phoenix Suns, Footprint Center'da konuk ettiği Golden State Warriors'ı 123-115 mağlup etti.



Kevin Durant, Suns adına 32 sayı, 8 ribaund, 2 asist ve 2 blokla maçı tamamladı. Devin Booker 25 sayı, 8 ribaund ve 10 asistle oynadı.



Warriors'ta Klay Thompson 23 sayı ve 3 ribaundla en skorer isim oldu. Stephen Curry 16 sayı, 3 ribaund ve 6 asistle oynadı. Chris Paul ise ikinci çeyrekte oyundan atılmadan önce 6 sayı ve 6 asist kaydetti.



TRAIL BLAZERS 121-105 JAZZ



Portland Trail Blazers, Moda Center'da konuk ettiği Utah Jazz'i 121-105 mağlup etti.



Trail Blazers'ta Jerami Grant 30 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle oynadı. Malcolm Brogdon 20 sayı, 4 ribaund ve 8 asistle oynadı.



Jazz'de Lauri Markkanen 24 sayı, 8 ribaund ve 3 top çalmayla mücadele etti. Keyonte George 16 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle maçı tamamladı.



MAVERICKS 104-101 LAKERS



Dallas Mavericks, Crypto.com Arena'da ev sahibi Los Angeles Lakers'ı 104-101 mağlup etti.



Karşılaşmanın son beş sayısını kaydeden Dallas'a, LeBron James son saniyede denediği üçlükle yanıt vermek istese de, şutunda isabet bulamadı. Luka Doncic 30 sayı, 12 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla Mavs'in en skorer ismi oldu. Kyrie Irving ise 28 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



Lakers'ta James 26 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle oynadı. D'Angelo Russell 15 sayı, 3 ribaund ve 5 asist kaydetti. Anthony Davis 10 sayı, 14 ribaund ve 4 asistle oynarken, Austin Reaves 17 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle benche liderlik etti.





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