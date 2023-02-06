Dallas Mavericks'in yeni süperstarı Kyrie Irving'in, bu Çarşamba gecesi takımıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Irving'in Mavericks ile Çarşamba gecesi LA Clippers'a karşı oynanacak karşılaşmada ilk kez forma giyeceğini bildirdi.



Luka Doncic'in de Çarşamba gecesi sakatlıktan dönmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes ise Kyrie'nin Luka ile oynamayı "dört gözle beklediğini" ve "çok mutlu olduğunu" belirtti.



Irving, Markieff Morris ile birlikte Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith ve birkaç draft hakkı karşılığında Mavs'e takas edilmişti.





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