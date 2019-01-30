"Kyrie, LeBron'la yine bir araya gelmek istiyor" iddiası

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Kyrie Irving'in, LeBron James ile tekrar bir araya gelmeye ilgi duyduğu iddiaları ortaya çıktı.Bleacher Report yazarı Ric Bucher, "Celtics'e yakın bir kaynak, Kyrie Irving'in Cavaliers'tan eski takım arkadaşıyla bir araya gelmekle gerçekten ilgilendiğini doğruladığını belirtti. Bu gerçek." ifadelerini kullandı.Bu sezondan sonra serbest oyuncu olacak olan Irving, 2017-18 sezonundan önce LeBron hala takımdayken Cleveland Cavaliers'den takasını talep etmişti. Boston Celtics, daha sonra James'i terk etmenin "yaptığı en iyi şey" olduğunu söylemiş olan Kyrie'yi almıştı. Kyrie'nin, LeBron'un asla Cleveland'da kalmasını istemediği de söylenenler arasındaydı.Bir süre sonra, 16 Ocak tarihinde Toronto Raptors'a karşı alınan galibiyetin sonrasında Kyrie, LeBron'dan özür dilemek için kendisini aradığını belirtmişti ve bu da potansiyel bir yeniden kavuşma söylentisine yol açmıştı.26 yaşındaki Irving, bu sezon Celtics formasıyla 43 maçta ortalama 23.7 sayı ve 6.9 asist ile oynuyor.