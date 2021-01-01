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Kyrie KOVID-19 aşısını olmadı, iç saha maçlarını kaçırabilir!

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in KOVID-19 aşısını olmadığı ve Brooklyn'deki iç saha maçlarında oynama durumunun belirsiz olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in KOVID-19 aşısını olmadığı ve Brooklyn'deki iç saha maçlarında oynama durumunun belirsiz olduğu bildirildi.

FoxSports'tan Yaron Weitzman, Irving'in henüz KOVID-19 aşısını olmadığını açıkladı.

Bir lig sözcüsüne göre NBA, oyuncularının yaklaşık %85'inin şu anda aşılı olduğuna inanıyor olsa da; Oyuncular Sendikası eski başkanı Michele Roberts, Temmuz ayında Yahoo Sports ile yaptığı röportajda bu oranı %90 olarak açıklamıştı.

New York City ve San Francisco'daki kurallar, New York Knicks, Brooklyn Nets ve Golden State Warriors bünyesindeki kişilerin "onaylanmış tıbbi veya dini muafiyet olmadığı takdirde, en az bir doz KOVID-19 aşısı kanıtı sunmadan kendi sahalarında oynamalarını veya antrenman yapmalarını" yasaklıyor.

Irving'in iç saha maçlarına katılmaması, Milwaukee Bucks'ın hazırlık maçı için Brooklyn'i ziyaret edeceği 8 Ekim tarihinde başlayabilir. Brooklyn'in hazırlık maçları dönemi, 14 Ekim'de Minnesota Timberwolves'u ağırladığı karşılaşmada sona erecek ve ekip, 24 Ekim'de Charlotte Hornets'a karşı sezondaki ilk iç saha maçını oynayacak.


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