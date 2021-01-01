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Kyrie: "Kobe, basketbol manyağıydı!"

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'a karşı oynadığı ilk maçı konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'a karşı oynadığı ilk maçı konuştu.

Yakın zamanda, bir maç sonrası röportajında Irving, Kobe'nin sahada yaptıklarını gördüğünde yaşadığı gerginlikten şöyle bahsetti:

"Kobe'ye karşı oynadığım ilk maçta aklımdan çok şey geçmiyordu; çaylaktım sonuçta. Sanırım bileğini birkaç kez burkmuştu ve önceki iki maçta da 40'ar sayı atmıştı.

Oyuna girdiğinde, bir adamın yalnızca azametini kullanarak tüm oyunu nasıl manipüle edebildiğine tanık oldum. Harika şutlar deniyordu ve inanılmaz çaba gösteriyordu.

YouTube'da izleyerek büyüdüğüm birisini, çıplak gözle izleme şansı buluyordum. Tüm videolarını izleyerek, büyük bir oyuncu olmak için yapmış olduğu her şeyi tüketmeye çalışan biriydim."

"KOBE, OYUNUN MANYAĞIYDI"

Irving ayrıca, Kobe'nin basketbol tutkusunun kendisini nasıl etkilediğinden ve Mamba'dan öğrendiklerini genç oyunculara aktarma vazifesinden de bahsetti:

"Kobe, resmen oyunun manyağıydı ve ben de öyle oldum. Şimdi bunun içinde de dengemi bulmaya çalışıyorum. Kesinlikle muazzam bir akıl hocasıydı, hala da öyle. Bana çok şey bıraktı ve şimdi bu bıraktıklarını başkalarına aktarmak da benim vazifem."


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