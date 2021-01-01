Kyrie, kişisel sebeplerden ötürü bu gece Wolves'a karşı yok!

Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in Minnesota Timberwolves'e karşı oynanacak bu geceki maçı, kişisel sebeplerden dolayı kaçıracağını duyurdu.



Nets'te ayrıca, koronavirüsle ilgili olmayan bir hastalık nedeniyle LaMarcus Aldridge'in de olmayacağı belirtildi. Geçtiğimiz hafta sağ hamstring zorlanması teşhisi konan James Harden'ın da Minnesota'ya seyahat etmeyeceği kaydedildi. Kısa süre önce kendisini iki ay boyunca kadro dışı tutan bir hamstring sakatlığından dönen Kevin Durant'in ise, maçta sınırlı süre alması bekleniyor.



Maç başına 27.6 sayı, 4.8 ribaund ve 6.0 asist ortalamalarına sahip olan Kyrie, Brooklyn için bu sezon birçok maçı kaçırmış, oynanan 53 karşılaşmadan 38'inde forma giymişti.



