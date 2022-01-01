Kyrie: "Kevin'i asla yalnız bırakamam..."

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, yaz döneminde takım arkadaşı Kevin Durant'i "terk etmeyeceğini" söyledi.



Önümüzdeki yaz sözleşmesinde oyuncu opsiyonu bulunan 30 yaşındaki Irving, Brooklyn'de mutlu olduğunu belirtti:



"Benim için her zaman en önemli şey, bulunduğum yerde rahat olmak ve orayı sevmektir. Ve ben bulunduğum yeri çok seviyorum. Yaz dönemi geldiğinde, bazı görüşmeler olacağını biliyorum. Ama adamım Kevin'i asla yalnız bırakamam."



Bu sezon Irving, Brooklyn formasıyla maç başına 36.5 dakikada 28.5 sayı, 4.6 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalıyor.



