Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, Philadelphia 76ers'a giden eski takım arkadaşı James Harden ile "daha iyi" iletişim kurabilmiş olmayı dilediğini söyledi.



Nets'in Harden takasından bu yana 76ers'a karşı bu geceki ilk maçı öncesinde Kyrie, James'in ayrılığıyla ilgili bazı soruları yanıtladı:



"Gayet iyi gittiğimizi sanıyordum, fakat herkesin sezon öncesinde kendi vizyonu oluyor. Herkesin kariyerlerinin başında ve sonunda farklı hayalleri var. James'in istediği buysa, kararına saygı duyarım. Huzurlu ve sevgi dolu olmasını dilerim. Harika bir arkadaşlığımız var, fakat burada işler yürümedi. Keşke daha iyi iletişim kurabilmiş olsaydık, ama aramızda herhangi bir dargınlık yok."



Irving, Harden'ın organizasyondaki bazı kişilere daha net bir açıklama borçlu olduğuna inandığını belirtse de, ona karşı herhangi bir dargınlığı olmadığını da sözlerine ekledi:



"Halen aynı ligdeyiz. Onu sanki bir daha görmeyeceğimiz gibi bir durum yok. Ligde böyle şeyler olması harika, biz de arkadaşlarla Philly'de olgun bir şekilde işimize bakarak, sonrasında yolumuza devam etmek istiyoruz."



