Kyrie: "Kazanacağımız maçı verdik..."

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, dün gece Washington Wizards karşısında alınan mağlubiyetin çarpıcı olan son anları hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Irving ve Nets, Wizards'ın son 12.3 saniyede 8-0'lık bir seri yakalayarak maçı 149-146 kazanmasına engel olamamışlardı.



Kyrie, muhabirlere şunları söyledi:



"Kazanacağımız maçı verdik. Bu yüzden hem birey hem de bir ekip olarak, özellikle çaba konusunda düzeltebileceğimiz şeylere bakmamız gerekiyor. Bugün çok kötü savunma yaptım. Adamlar resmen etrafımda dolanıyordu ve bu beni biraz kızdırmıştı açıkçası..."



Irving ayrıca, mağlubiyetin son çeyreğinde Wizards'tan 48 sayı yiyen Nets ekibinin maç kazanmak istiyorsa, daha iyi savunma yapmaya başlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.



"Herhangi bir çeyrekte 48 sayıya izin verip, ne kadar galibiyet alırız bilmiyorum. Bunu geride bırakıp önümüze bakmamız gerek..."



