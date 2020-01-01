Kyrie: "James Harden harika bir oyuncu, mutlu olsun isterim"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, Nets'in Houston Rockets yıldızı James Harden ile takas yapma olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Irving, muhabirlere durum üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını, ancak Harden'in bundan sonra ne olursa olsun mutlu olmasını umduğunu söyledi:



"Bu söylentileri kontrol edemeyiz. Ona iyi dileklerimizi sunuyoruz. Kendi oyuncularımıza odaklanmalıyız. James harika bir oyuncu. Ben onun önce bir insan, sonra da bir basketbolcu olarak mutlu ve güvende olmasını istiyorum."



Harden'ın gitmesine izin vermeye istekli görünmeyen Rockets sahibi, Brooklyn'den Irving'i de içeren devasa bir paket talep etmişlerdi.



