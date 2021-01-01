Kyrie Irving, uzun aradan sonra sessizliğini bozdu!

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving uzun sürenin ardından sessizliğini bozarak, Nets'in kendisini kadro dışı bırakma kararı hakkında konuştu.



Kyrie, Nets'in kendisini yarı zamanlı bir oyuncu olarak çalışmasına izin vermek yerine takımdan kesme kararına karşı hiçbir dargınlığı olmadığını belirtti:



"Kararlarını anlıyorum ve saygı duyuyorum. Bu karara fazla duygusal yaklaşmamam gerekiyordu. Oturup olayları ciddi anlamda değerlendirerek, onların bakış açısından da görmeliydim."



Irving, Nets'e döneceği için heyecanlı olsa da, aşı olmak istediğine dair herhangi bir sinyal vermedi:



"Aşı olmamanın sonuçlarını biliyordum. Lakin bu sonuçlara hazır değildim. Sezon öncesinde, ekiple beraber tam zamanlı bir şekilde üst düzey basketbol oynama hayallerim vardı. Ama ne yazık ki, böyle olmadı. Her şeyin bir sebebi var ve artık bu noktadayız. Bunun için de minnettarım."



"DÜN GECE ZAR ZOR UYUYABİLDİM!"



Nets yıldızı geri dönüşü için belli bir tarih vermezken, şu sıralar forma girmeye çalıştığını açıkladı:



"Kondisyonumu toparlama konusunda içim rahat ama hiç yalan söylemeyeceğim, ilk maçımı sabırsızlıkla bekliyorum. İster 5 Ocak ya da ondan sonraki bir tarih olsun, durum farklı değil."



29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gece geri dönüşünde karşılaşabileceği farklı senaryoları düşünmekten ötürü gergin olduğunu ve uyuyamadığını da itiraf etti:



"Dün gece zar zor uyuyabildim. Sahaya çıktığımda, oyuncu olarak olduğumdan farklı biri olmak istemediğim aklıma geldi. Tekrar basketbol topuna dokunacak olmamın yanı sıra, oyunun ritmini tekrar yakalayacağım için kalbim güm güm atıyor. Oynamayı özledim."



