Kyrie Irving: "Kimseye bir borcum yok!"

Kyrie Irving, sezon başında Boston Celtics'e kontrat imzalama sözü verdiğine dair sözlerine açıklama getirdi.
New Yorklu basın mensuplarından, "Kontrat imzalamayla ilgili değişen bir durum var mı?
" şeklinde gelen soruya Kyrie Irving, "Bana bu soruyu 1 Temmuz'da sorun. Açıkçası, Boston celtics hala şampiyonluk yarışı veren bir takım.
" dedi.
Boston'a verdiği söz hatırlatılan Kyrie Irving, "Benim kimseye bir borcum yok.
" diyerek röportajı kısa kesti.
Kyrie Irving'in kontratı bu yaz sona eriyor ve New York Knicks'in de planları arasında olabileceği dile getiriliyordu.