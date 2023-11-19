Kyrie Irving'den Filistin'e destek

Dallas Mavericks oyuncusu Kyrie Irving, dayanışma amacıyla basın toplantısına Filistin kefiyesiyle çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Kyrie Irving'den Filistin'e destek
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19 Kasım 2023 22:15
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Avustralya asıllı Amerikalı basketbolcu Kyrie Irving, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Filistin kefiyesi giydi.

NBA takımlarından Dallas Mavericks'te forma giyen yıldız basketbolcu, Milwaukee Bucks karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısına Filistin kefiyesiyle çıktı.

Milwaukee Bucks'in Dallas Mavericks'i 132-125 yendiği maçta Mavericks'te Irving 39 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt kaydetmişti.

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