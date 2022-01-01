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Kyrie Irving, artık NYC'de oynayabilecek!

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, New York belediye başkanı Eric Adams'ın aşı kuralını değiştirmesiyle Nets'in iç saha maçlarında oynama hakkı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, New York belediye başkanı Eric Adams'ın aşı kuralını değiştirmesiyle Nets'in iç saha maçlarında oynama hakkı kazandı.

Adams, düzenlediği basın toplantısında New York'un ev sahibi takımlarında oynayan oyuncuların ve New Yorklu sanatçıların, şehrin özel işletmeleri zorunlu kılınan aşılanmadan muaf tutulacaklarını duyurdu.

Böylece, KOVID-19'a karşı aşısız olan Kyrie'nin bu Pazar günü Barclays Center'da Charlotte Hornets'e karşı oynanacak karşılaşmada forma giymeye hak kazandı.

Daha önce şehirde çalışan hemen hemen herkesin aynı kurala tabi olduğunu ve aşılanmamış işçilerin işlerini kaybetmişken Irving'i muaf tutmanın "yanlış bir mesaj gönderebileceğini" ifade etmiş olan Adams, konuyu daha önceki bir muafiyetin genişletilmesi olarak niteledi.

Irving, bu sezon Nets formasıyla 20 deplasman maçında 28.5 sayı, 5.5 asist ve 4.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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