Kyrie Irving, Anthony Davis'i Celtics'e çağırdı!

Boston Celtics'in süperstarı Kyrie Irving'in, Anthony Davis'i takımına getirmek için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.



The Athletic ve ESPN'in haberlerine göre; 2021'de kontratı sona erecek olan Anthony Davis'i kontratındaki oyuncu opsiyonunu kullanmaması ve erken serbest kalması konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Irving'in Boston'a gelmek için Anthony Davis ile sürekli temasta olduğu ifade edildi.



Haberin detayında, New Orleans Hornets'in Anthony Davis'in gitmeyi istemesi durumunda Boston Celtics'ten daha ideal bir takas partneri bulamayacağı kaydedildi. Boston'ın bu takas için Terry Rozier ve Jaylen Brown ile birlikte çeşitli draft seçimlerinden vazgeçebileceği belirtildi.



Boston Celtics'in böylece Kyrie Irving, Gordon Hayward ve Jayson Tatum'un yanına Anthony Davis gibi bir uzunu ekleyerek NBA'de Warriors benzeri bir hanedanlık kurabileceği yazıldı.



